К. Сивков: «За 30−40 минут российские войска украинцев не побьют»

Войны бывают разные, в том числе холодные и воображаемые Юрий Енцов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Константин Сивко Леонид Ивашов Давайте сделаем это по-быстрому — такого рода прогнозы западных военных аналитиков в последнее время не редкость.