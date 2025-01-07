Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ после землетрясения магнитудой 6,8 в Сицзане

Пекин, 7 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ после землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего утром во вторник в уезде Динжи /Тингри/ города Шигацзе Сицзанского автономного района /Юго-Западный Китай/.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)