Валерий Карпин – новый главный тренер сборной России по футболу

Карпин возглавил сборную России по футболу В бытность игрока Карпин провел в футболке российской сборной 72 матча (9-е место в истории национальной команды), в которых отличился 17-ю забитыми мячами (5-й результат).
Популярные статьи
- Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 000 рублей и военнослужащим по 15 000 рублей
- Неожиданно: после сообщений о «невероятном успехе ПВО Сирии» стало известно, что «лучшие в мире системы» просто не видят израильских самолетов
- На Украине пожаловались на дерзкую атаку велосипедистов на судно под Крымским мостом
Свежие комментарии