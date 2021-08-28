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Валерий Карпин – новый главный тренер сборной России по футболу

Валерий Карпин – новый главный тренер сборной России по футболу

Карпин возглавил сборную России по футболу В бытность игрока Карпин провел в футболке российской сборной 72 матча (9-е место в истории национальной команды), в которых отличился 17-ю забитыми мячами (5-й результат).

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