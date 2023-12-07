Крым 1958 года в цвете

Фотограф американского журнала LIFE Говард Сочурек (Howard Sochurek) в конце 1950-х объездил значительную Советского Союза и оставил внушительную коллекцию цветных снимков, сравнимую по своему размаху с коллекцией Прокудина-Горского.
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