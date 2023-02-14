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Российские артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы атаковали склад боеприпасов украинских войск в районе Антоновки в Херсоне. Соответствующую информацию предоставил журналистам во вторник источник, знакомый с ситуацией.

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