WP: проект сделки с США по недрам выглядит как репарации Киева после поражения

Проект соглашения с Соединёнными Штатами по ресурсам вызывает тревогу в Киеве. Украинские власти считают, что это соглашение может быть воспринято как признание поражения в конфликте с США и необходимость выплаты компенсаций.
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