Байден: военные США будут оставаться в Гаити, пока этого требует обстановка

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные, которых направили в Гаити для усиления охраны посольства Соединенных Штатов, будут оставаться в стране до тех пор, пока этого требует обстановка.
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