Маск обратился к Макрону в связи с арестом Дурова

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X публикацию президента Франции Эммануэля Макрона, в которой тот заявил, что все обвинения в сторону Парижа из-за ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова являются ложными.
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