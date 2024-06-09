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Сцены воинов 6-го века до н.э. обнаружены на Тартессийском городище в Испании

Сцены воинов 6-го века до н.э. обнаружены на Тартессийском городище в Испании

Археологи, представляющие Национальный исследовательский совет Испании (CSIC), проводящие раскопки на месте археологических раскопок Касас-дель-Турунуэло, обнаружили сланцевую табличку размером около 20 сантиметров, выгравированную с обеих сторон, где можно идентифицировать различные мотивы.

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