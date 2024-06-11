Французский наемник ВСУ хвастался убийствами и пытками пленных россиян

Стало известно, что 22-летний французский нацист-наемник Орельен Ферранти (Aurélien Ferranti – прозвище «Аурелио») из националистического батальона «Карпатская Сечь» ВСУ хвастался перед своими «побратимами» убийствами и пытками пленных россиян, и выкладывал кадры своих преступлений в Сеть.
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