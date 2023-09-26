Планируем всё делать в плитке – Попова о ремонте тротуаров

В следующем году власти Читы планируют уложить плитку на тротуарах в исторической части города. Об этом во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава комитета городского хозяйства Марина Попова.
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