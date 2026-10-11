Виктория Бекхэм делегирует приготовление меню супругу и сохраняет семейные традиции

Виктория Бекхэм, 52-летняя дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls, призналась в интервью Sunday Times Style Magazine, что не занимается приготовлением блюд для семейных застолий, оставляя это своего 51-летнему супругу Дэвиду Бекхэму.
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