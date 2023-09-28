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Нагорный Карабах прекратит свое существование с 2024 года

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 2024 года

Непризнанная республика Нагорный Карабах перестанет существовать с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал ее президент Самвел Шахраманян, передает РИА Новости со ссылкой на карабахский инфоштаб.

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