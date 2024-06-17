В Калуге 11-летний велосипедист попал под машину

В воскресенье в Калуге в результате ДТП пострадал юный велосипедист, сообщили в полиции. 16 июня в 16:15 на улице Валентины Никитиной 62-летний водитель машины Suzuki Grand Vitara допустил наезд на велосипедиста - 11-летнего мальчика, который выехал на проезжую часть с прилегающей территории.