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В Калуге 11-летний велосипедист попал под машину

В Калуге 11-летний велосипедист попал под машину

В воскресенье в Калуге в результате ДТП пострадал юный велосипедист, сообщили в полиции. 16 июня в 16:15 на улице Валентины Никитиной 62-летний водитель машины Suzuki Grand Vitara допустил наезд на велосипедиста - 11-летнего мальчика, который выехал на проезжую часть с прилегающей территории.

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