ИИ научили определять уровень стресса по дыханию человека

Российские исследователи совместно с турецкими коллегами разработали алгоритм, который распознает признаки стресса по изменениям ритма дыхания.
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