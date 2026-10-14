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ИИ научили определять уровень стресса по дыханию человека

ИИ научили определять уровень стресса по дыханию человека

Российские исследователи совместно с турецкими коллегами разработали алгоритм, который распознает признаки стресса по изменениям ритма дыхания.

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