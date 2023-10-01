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Мэр Смоленска рекомендовал жителям не покидать дома и воздержаться от поездок из-за БПЛА

Мэр Смоленска рекомендовал жителям не покидать дома и воздержаться от поездок из-за БПЛА

Жители Смоленска должны оставаться спокойными и, если нет необходимости, не выходить из дома, а также не совершать поездки за город на фоне атак, осуществляемых украинскими беспилотниками, на город и пригородные районы.

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