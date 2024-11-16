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Где сегодня Трамп и где нефть

Где сегодня Трамп и где нефть

Сценарии и сценаристы Сейчас только ленивый не вспоминает события до 2020 года, когда после пандемии Дональду Трампу устроили что-то вроде «народного импичмента» — через выборы по явно прописанному кем-то сценарию.

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