Где сегодня Трамп и где нефть

Сценарии и сценаристы Сейчас только ленивый не вспоминает события до 2020 года, когда после пандемии Дональду Трампу устроили что-то вроде «народного импичмента» — через выборы по явно прописанному кем-то сценарию.
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