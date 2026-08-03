Вторая жизнь московских прудов

Москва давно узнает себя в своих прудах. Патриаршие вошли в литературу благодаря Булгакову, а сотни других водоемов не имеют такой громкой славы, но во многом определяют облик и настроение окружающих кварталов.
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