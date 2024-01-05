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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реалу» интересен 20-летний правый защитник «Севильи» Хуанлу. Его хотят подписать за умеренную цену и потратиться на Дэвиса и «галактико» в атаку

«Реалу» интересен 20-летний правый защитник «Севильи» Хуанлу. Его хотят подписать за умеренную цену и потратиться на Дэвиса и «галактико» в атаку

Как пишет As, «Мадрид» получает положительные отчеты о крайнем защитнике с 2015 года, когда он в 12-летнем возрасте поступил в академию «Севильи».

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