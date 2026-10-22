Cloudflare сообщила о миллионах попыток эксплуатации уязвимостей PHP после их обнаружения. Генеральный директор Мэттью Принс сообщил, что число атак резко возросло, угрожая десяткам тысяч сайтов, включая российские.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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