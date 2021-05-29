Самая сладкая профессия: как стать поваром-кондитером и не набрать лишний вес вместо рейтинга

Профессия повар-кондитер относится к числу древних. Впрочем, выход на новый и во многом решающий этап совершенства в изготовлении сластей всех мастей, размеров и вкусов произошел лишь в IX веке — когда арабы овладели тайной производства сахара.
Профессия повар-кондитер относится к числу древних. Впрочем, выход на новый и во многом решающий этап совершенства в изготовлении сластей всех мастей, размеров и вкусов произошел лишь в IX веке — когда арабы овладели тайной производства сахара.
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