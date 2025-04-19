«Москва, Минск и Пекин в панике. Литва нанесла неожиданный удар»: Онуфриенко

Литовское правительство приняло постановление, согласно которому лица, обладающие двойным гражданством, одно из которых российское, белорусское или китайское, лишены возможности проходить обучение в Военной академии Литвы, имени генерала Йонаса Жемайтиса.
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