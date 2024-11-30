Сенатор заявил о хаосе в США

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента в США спровоцировала переполох среди его противников во всех сферах из-за непредсказуемости политика.
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