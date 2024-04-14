На пересечении улицы Дальней и переулка Комсомольского обнаружили сумку: военная барсетка. Не открывали!.
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На пересечении улицы Дальней и переулка Комсомольского обнаружили сумку: военная барсетка. Не открывали!.