Самое страшное происходит уже сейчас: Боец "Ахмата" впервые рассказал о женской роте

Лариса Поплавская

А зачем нам пленные звери женского рода. Это самое глупое, что можно придумать. Они и так уже воспитали целое поколение бандерлогов, пол - европы заразили спидом и сифилисом. У нас своих экскортниц хватает, так же ка и одиноких. А мужчины на фронте гибнут. Почитайте прессу. Как за границей эти русофобки кидаются на русских, убивают своих квартирных хозяем, как нагло и развязано они себя ведут. Хватит быть мазохистами. Эта головная боль даже сильнее азиатских мигрантов