Царьград ФОТО: GLOBALLOOKPRESS Пока простые украинские граждане, кто со смехом, кто со страхом, думают о грядущем призыве женщин в ряды ВСУ, всё самое страшное происходит уже сейчас.
Самое страшное происходит уже сейчас: Боец "Ахмата" впервые рассказал о женской роте
Комментарии
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Лариса Поплавская
А зачем нам пленные звери женского рода. Это самое глупое, что можно придумать. Они и так уже воспитали целое поколение бандерлогов, пол - европы заразили спидом и сифилисом. У нас своих экскортниц хватает, так же ка и одиноких. А мужчины на фронте гибнут. Почитайте прессу. Как за границей эти русофобки кидаются на русских, убивают своих квартирных хозяем, как нагло и развязано они себя ведут. Хватит быть мазохистами. Эта головная боль даже сильнее азиатских мигрантов
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2 час.
Лариса Фомичева
Ведь ещё давным давно,во времена кавказских войн,наши ветераны писали: при изловлении белой колготочницы,их в плен не брали.Или гранату во влагалище,или тросами-за левую-правую ногу,и БМП разъезжаются в разные стороны.
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1 час.
Гарибян Сусанна
А кормить вы будете? Кроме того, у гиен и потомство такое же, а нам это надо?
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1 час.
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