С сегодняшнего дня на дорогах Астрахани заработали выделенки

Водителей просят быть внимательными - штрафы никто не отменял. С 3 декабря в астраханские дороги официально вернулись выделенные полосы, по которым будут ездить синие автобусы, спецтранспорт и такси, имеющие лицензию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии