Фотографии первых черкесских переселенцев 1906 года

Во время правления султана Османской империи Абдул Гамида II мигранты, поселившиеся в различных регионах империи по указанию самого султана, были задокументированы армянскими фотографами во дворце: Ерванд Налбантян, Оганес Паносян и Агоп Харарян, сфотографированные в деревне Бойразли в регионе Йозгат в Турции в 1906 году, показывают, что они были первым поколением черкесских переселенцев.
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