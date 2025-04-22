Фотографии первых черкесских переселенцев 1906 года

Во время правления султана Османской империи Абдул Гамида II мигранты, поселившиеся в различных регионах империи по указанию самого султана, были задокументированы армянскими фотографами во дворце: Ерванд Налбантян, Оганес Паносян и Агоп Харарян, сфотографированные в деревне Бойразли в регионе Йозгат в Турции в 1906 году, показывают, что они были первым поколением черкесских переселенцев.