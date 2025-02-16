Воробьев рассказал об открытии новых ФОКов в Подмосковье

Занятия спортом станут доступнее для жителей Подмосковья. До конца в регионе появятся три новых физкультурно-оздоровительных комплекса, а после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.
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