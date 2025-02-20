Используя данные, собранные за 16 лет космическим телескопом NASA Fermi, астрономы обнаружили, что микроквазары — системы, в которых черная дыра медленно поглощает звезду, — могут быть мощными природными ускорителями частиц.
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