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Используя данные, собранные за 16 лет космическим телескопом NASA Fermi, астрономы обнаружили, что микроквазары — системы, в которых черная дыра медленно поглощает звезду, — могут быть мощными природными ускорителями частиц

Используя данные, собранные за 16 лет космическим телескопом NASA Fermi, астрономы обнаружили, что микроквазары — системы, в которых черная дыра медленно поглощает звезду, — могут быть мощными природными ускорителями частиц.

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