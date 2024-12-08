Салливан: Передача Киеву ракет ATACMS не станет панацеей для ВСУ

Советник лидера Соединённых Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан проинформировал о том, что хотя власти и одобрили отправку Вооружённым силам киевского режима ракетного вооружения ATACMS, они не слишком сильно помогут боевикам.
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