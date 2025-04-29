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Царьград

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Ремонт самарского фонтана 40-летия Победы задерживается

Ремонт самарского фонтана 40-летия Победы задерживается

Фонтан расположен в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой и проспекта Ленина.Ремонт фонтана 40-летия Победы на площади Героев 21-й Армии в Самаре задерживается.

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