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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Почему ела только 2 раза в неделю жена богача и икона моды: Печальная участь Вильгельмины Купер

Шоу-бизнес: Почему ела только 2 раза в неделю жена богача и икона моды: Печальная участь Вильгельмины Купер

Когда смотришь на идеальные глянцевые обложки, нам кажется, что за ними скрывается сказка, полная роскоши и беззаботного счастья.

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