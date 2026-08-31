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«А давайте убьем и ротного»: ВСУшники под наркотой и бухлом расстреливают своих офицеров

Солдаты ВСУ конфликтуют со своими командирами и сводят с ними счеты с помощью оружия. Об этом в интервью на канале киевского военного пропагандиста, командира подразделения дронов Юрия Бутусова заявил командир мотопехотного батальона 21-й бригады ВСУ Семен Салатенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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