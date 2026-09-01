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Активы без задержек: в РФ запустили сверхбыстрый перевод бумаг между брокерами

Активы без задержек: в РФ запустили сверхбыстрый перевод бумаг между брокерами

1 сентября 2026 года в России стал доступен механизм М2М для перевода ценных бумаг между брокерами. Первую операцию провёл ВТБ «Мои Инвестиции» — перевод занял всего 7 минут.

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