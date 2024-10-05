Один человек погиб в массовом ДТП в Красноярском крае

t.me/МВД 24 В Нижнеингашском районе Красноярского края столкнулись два грузовика и легковушка. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал, его доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
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