Владимирский перевозчик «Владимирпассажиртранс» задолжал бюджету 21 миллион рублей

Задолженность предприятия перед бюджетом достигла 21 миллиона рублей, чистый убыток в 2025 году составил 31 миллион рублей, пассажиропоток сократился на 1,9 миллиона человек.
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