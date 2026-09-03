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Владимирские новости

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Владимирский перевозчик «Владимирпассажиртранс» задолжал бюджету 21 миллион рублей

Владимирский перевозчик «Владимирпассажиртранс» задолжал бюджету 21 миллион рублей

Задолженность предприятия перед бюджетом достигла 21 миллиона рублей, чистый убыток в 2025 году составил 31 миллион рублей, пассажиропоток сократился на 1,9 миллиона человек.

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