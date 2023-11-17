Фонд «Достойная старость» ждет волонтеров из ЮВАО для уборки квартир

Благотворительный фонд «Достойная старость» объединяет несколько десятков молодых добровольцев, которые помогают бабушкам и дедушкам в Москве и регионах скрасить одиночество, улучшить быт, организовать досуг.
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