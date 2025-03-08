Players Championship 2025 cнукер. Результаты, турнирная сетка

﻿ Даты проведения: 17 — 23 марта 2025 Название турнира: Players Championship Тип турнира: Рейтинговый Арена: Telford International Centre Место проведения (населенный пункт, город, страна): Телфорд, граф-во Шропшир, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Марк Аллен Players Championship 2025 по снукеруВсе новости и результаты турнира Турнирная таблица турнира Players Championship 2025 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) Джадд Трамп Лэй Пэйфань Сяо Годун Марк Селби Марк Уильямс Кайрен Уилсон Марк Аллен Голосование — кто станет победителем турнира Players Championship 2025?: Призовой фонд Players Championship 2025 Призовые турнира Плеерс Чемпионшип Общий призовой фонд 500 000 фунтов стерлингов Победитель — £150 000Финалист — £70 000 Полуфиналисты — £35 000 Четвертьфиналисты — £20 000 Участники 1/8 финала — £15 000 Наивысший турнирный брейк — £10 000 Сенчури брейки Players Championship 2025 Cотенные серии Плеерс Чемпионшип Расписание матчей и результаты Players Championship 2025 Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 23.