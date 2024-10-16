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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Садулаев о сборной России: «Вызывают – уже хорошо. Радуюсь. Хотелось бы играть в Европе, на ЧМ, но сейчас такая ситуация. Скоро это закончится, надеюсь»

– Вы недавно были в сборной России , но соперника по товарищескому матчу для команды так и нашлось. Как отреагировали? – В сборную вызывают – уже хорошо.

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