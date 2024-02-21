Удивительно долго бывший президент Пётр Порошенко наслаждался доходами от предприятия в Липецке. Воевал с Донбассом, убивал там мирных жителей, участвовал в сдаче Украины Соединённым Штатам и разжигании антироссийских настроений на Украине.