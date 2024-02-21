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«Сладкая жизнь» Порошенко в России наконец закончилась. Почему так долго ждали?

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Комментарии
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Валерий Протасов
Так почему?
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57 мин.
Александр Бурцев
Вот это скорость, аж дух захватывает всего то десять лет
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38 мин.
Игорь Морозов
эту парашную паскуду надо было бы закрыть вместе с этой парашей навечно.
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25 мин.

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