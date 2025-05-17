Первые фото нового Mitsubishi Eclipse Cross появились в Сети

Компания Mitsubishi Europe опубликовала изображение, а точнее тизер, «второго» Eclipse Cross. Таким образом, покупатели смогут увидеть заводскую табличку на двери багажника, а также узнать название модели и электрические характеристики.
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