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Daily Storm

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Россия — мировой лидер по снижению числа абортов. Почему обольщаться не стоит?

Россия — мировой лидер по снижению числа абортов. Почему обольщаться не стоит?

По оценкам Росстата и Минздрава, количество зарегистрированных в России абортов за последние 15 лет упало в четыре разаПо числу абортов на 100 рождений среди крупнейших экономик мира Россия снизилась с 93-й строки на 30-ю.

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