Адвокат Карабанов: В РФ нет практики по защите покупателей онлайн-курсов

Принятие законопроекта, который обяжет авторов онлайн-курсов по личностному росту, марафонов желаний и бизнес-тренингов возвращать покупателям деньги за оказание некачественных услуг, приведет к появлению большого количества «спорных историй».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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