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Адвокат Карабанов: В РФ нет практики по защите покупателей онлайн-курсов

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Принятие законопроекта, который обяжет авторов онлайн-курсов по личностному росту, марафонов желаний и бизнес-тренингов возвращать покупателям деньги за оказание некачественных услуг, приведет к появлению большого количества «спорных историй».

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