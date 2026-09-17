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На алтайских предприятиях подготавливают инструкторов по бережливому производству

На алтайских предприятиях подготавливают инструкторов по бережливому производству

Эксперты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) продолжают подготовку инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках в Алтайском крае.

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