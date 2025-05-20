Антироссийская привычка: США не могут избавиться от политического вмешательства – RS

Внешней политике США предоставлена уникальная возможность, обусловленная кризисами за рубежом и изменением отношения внутри страны, для фундаментальной переоценки американских интересов на восточной периферии Европы.
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