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Зеленский перечислил три победы, необходимые Украине

Зеленский перечислил три победы, необходимые Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости трех побед в США и Евросоюзе. По его словам, его стране необходимы военная помощь со стороны Конгресса США, поддержка 12-го пакета санкций против России всеми странами Евросоюза и диалог по будущему членству в ЕС.

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Комментарии
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Валерий Протасов
Куда ни ткнёшь, везде торчит рожа Зеленского, как в бочке затычка. Нужна большая зачистка и дефлорация после его  визитов в медиопространство.
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14 час.

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