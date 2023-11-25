Зеленский перечислил три победы, необходимые Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости трех побед в США и Евросоюзе. По его словам, его стране необходимы военная помощь со стороны Конгресса США, поддержка 12-го пакета санкций против России всеми странами Евросоюза и диалог по будущему членству в ЕС.