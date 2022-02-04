Госсекретарь США обсудил вопрос Украины с главой МИД Польши

Украина и вероятное длительное присутствие российских войск в Белоруссии стали основными темами встречи с госсекретарем США Энтони Блинкена, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, 4 февраля передает польская газета Rzeczpospolita.
Украина и вероятное длительное присутствие российских войск в Белоруссии стали основными темами встречи с госсекретарем США Энтони Блинкена, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, 4 февраля передает польская газета Rzeczpospolita.
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