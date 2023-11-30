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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые в истории «Лейкерс» три игрока набрали более 25 очков с не менее «+25» в графе «+/-»

«Лейкерс» на выезде разгромили «Детройт» – 133:107. Разыгрывающий Д’Анджело Расселл набрал 35 очков и завершил встречу с «+31» по статистическому показателю «плюс/минус».

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