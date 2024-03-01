«Со стороны «Торпедо» были провокации, на них нельзя вестись. Если бы не чудеса вратаря, СКА сравнял бы счет и в овертайме вырвал победу». Куляш о матче Кубка Гагарина

«Перед плей-офф у «Торпедо» была серия из семи поражений, и любая серия рано или поздно завершается. СКА, безусловно, перед своими зрителями хотел начать серию с победы, но, возможно, некоторые ребята просто перегорели.
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