В Сеуле назвали запуск спутника КНДР нарушением резолюции СБ ООН

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что запуск второго разведывательного спутника КНДР нарушит резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН.
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